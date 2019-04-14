Киевские полицейские проверили часть сообщений о заминировании, которая поступила к ним 14 апреля. На Майдане Независимости взрывчатку не нашли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП столицы.

«По состоянию на 16:30 работники полиции проверили торговый центр, Майдан Независимости и два отеля: опасных предметов не обнаружено», - заявили в полиции.

Напомним, сегодня в течение часа в полицию Киева поступило пять анонимных сообщений. По адресам отправились специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции.