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Киевские полицейские получили еще пять сообщений о заминировании 14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП столицы.

Правоохранители проверяют четыре гостиницы на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, а также международный центр современного искусства и торговый центр на улице Бассейной.

В течение часа в полицию Киева поступило пять анонимных сообщений. По адресам отправились специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции.

События надлежащим образом зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского и Шевченковского управлений полиции.
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