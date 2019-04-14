Киевские полицейские получили еще пять сообщений о заминировании 14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП столицы.

Правоохранители проверяют четыре гостиницы на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, а также международный центр современного искусства и торговый центр на улице Бассейной.

В течение часа в полицию Киева поступило пять анонимных сообщений. По адресам отправились специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и следственно-оперативные группы территориальных управлений полиции.

События надлежащим образом зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского и Шевченковского управлений полиции.