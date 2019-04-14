За прошедшую неделю в установленном порядке в контрольных пунктах въезда-выезда через линию разграничения было оформлено 284 000 граждан и 32 000 транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что отказано в пропуске через линию соприкосновения 155 лицам в связи с неисправностью в документах или отсутствием необходимого перечня документов.

В то же время подконтрольные России боевики девять раз нарушили установленный режим работы дорожных коридоров, направляя людей к КПВВ по истечении определенного времени их работы. Поэтому, согласно отдельным решениям Командующего Объединенных сил в этих случаях продолжена работа контрольных пунктов и обеспечен пропуск граждан на контролируемую территорию.

Как отмечается, пограничники в КПВВ оформили 31 внутренне перемещенных лица, которые из-за гуманитарного кризиса и систематические нарушения прав человека со стороны оккупационной администрации РФ вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшую жизнь на контролируемой украинскими властями территории.

Также пограничными нарядами в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров в районе операции Объединенных сил выявлено 11 паспортных документов Украины, содержащих признаки частичной подделки и один незаконный идентификационный документ, выданный оккупационной администрацией РФ.

К административной ответственности в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения привлечено 7 граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в недействующих пунктах пропуска на временно неконтролируемой участке российско-украинской границы. Кроме того, выявлено одного водителя, который эксплуатировал транспортное средство с несоответствием номера кузова учетным данным в регистрационных документах.

Пограничники зафиксировали 2 случая, когда граждане пытались «договориться» о беспрепятственном пересечении линии разграничения. По данным фактам в Национальную полицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений с целью принятия соответствующих правовых решений.

Отмечается, что через КПВВ «Новотроицкое» на временно оккупированную территорию Украины проследовало 19 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. В целом оформлено гуманитарный груз весом 311 тонн.