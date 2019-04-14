В албанской столице Тиране тысячи демонстрантов протестовали с требованием отставки премьер-министра страны Эди Рамы. Об этом сообщает DW.
Уточняется, что протестующие бросали в сторону правоохранителей дымовые шашки и камни, а также подожгли припаркованный возле здания автомобиль.
«Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и дубинки», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате столкновений пострадали 15 демонстрантов. По данным Министерства внутренних дел Албании, ранения получили, по меньшей мере, 5 полицейских.
Напомним, акции протеста в Албании продолжаются с декабря 2018 года. Оппозиция обвиняет правительство во главе с Эдди Рамой в коррупции и связях с организованной преступностью. Представители оппозиции, которые покинули в знак протеста свои депутатские места в феврале, отказываются от диалога с премьер-министром и требуют, чтобы правительство пошло на досрочные выборы без Рамы.
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