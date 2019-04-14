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В городе Днепр во время ликвидации пожара пожарные спасли 3 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

14 апреля в 1:09 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Харьковская Шевченковского района города Днепр.

«По указанному адресу немедленно направлены пожарные 1-й, 2-й, 3-й, 5-й и 19-й государственных пожарно-спасательных частей 8-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Прибыв на место спасатели установили, что огнем охвачены конструкции 2-х аварийных неэксплуатируемых домов. Огнем подожжено мусора и конструкций зданий на общей площади 1150 кв. м», - указано в сообщении.

В 3:38 огонь был локализован, ликвидация продолжается. Во время ликвидации пожара сотрудниками ГСЧС спасено 3 человека, из них 1 человек пострадал и госпитализирован сотрудниками скорой медицинской помощи в городскую больницу.

К ликвидации пожара привлечено 32 человека личного состава и 7 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления.
ForUm

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