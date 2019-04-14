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Один из пострадавших в результате стрельбы возле ночного клуба Love Machine в пригороде австралийского Мельбурна умер в больнице. Об этом сообщает полиция штата Виктория.

В больнице остаются трое раненых. Состояние одного из них оценивается как критическое, травмы остальных не представляют угрозы жизни.

Сейчас полиция проверяет показания очевидцев относительно того, что стрельба по людям велась из угнанной машины Porsche Cayenne. Позже именно эта машина была найдена сгоревшей в пригороде Уоллерт.

Напомним, вночь на 14 апреля несколько человек получили ранения в результате стрельбы у входа в ночной клуб в Мельбурне. Неизвестный открыл стрельбу у входа в ночной клуб.
ForUm

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