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Правоохранители задержали группу наркоторговцев, которые распространяли психотропные вещества на территории Одессы. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 13 апреля.

У злоумышленников изъяты наркотические средства, которые предварительно оцениваются в миллион гривен. В состав банды входили пять человек в возрасте от 24 до 37 лет. Координировала их действия 28-летняя одесситка.

В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов было обнаружено и изъято около килограмма психотропных веществ, специальные устройства для их употребления, упаковочный материал, электронные весы, оружие, средства мобильной связи с клиентской базой, банковские карточки и записные книжки с адресами и данными клиентов.

Все изъятое направлено на экспертизу. В настоящее время всех участников преступной группы задержали и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Правоохранители проводят мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступной схеме. По данному факту начато уголовное производство по статье о незаконно производстве и сбыте наркотических средств (ч.2 ст.307 УК Украины). Следствие продолжается.
ForUm

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