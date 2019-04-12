Суд в Москве 12 апреля на требование «Роскомнадзора» оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за то, что социальная сеть не предоставила информации о хранении данных российских пользователей, сообщает Радио Свобода.

Неделю назад на таких же основаниях была оштрафована сеть микроблогов Twitter.

В декабре 2018 «Роскомнадзор» отправил социальным сетям запросы о том, выполнили ли они закон. Сначала ведомство сообщило, что компании отчитались о локализации баз данных. Позже «Роскомнадзор» пожаловался, что от обеих компаний поступили формальные ответы, в которых не указано, где хранится информация пользователей.

В марте 2019 основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания не будет хранить информацию пользователей в странах, где нарушаются права человека. Критерии определения таких стран он не назвал.