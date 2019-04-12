В четверг, 11 апреля, вечером в зоне боевых действий на Донбассе во время выполнения боевого задания на Приазовье получил ранение, несовместимое с жизнью, старший солдат Роман Чибинеев. Об этом сообщила пресс-служба 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

«Павшим воинам был искусным и обученным военнослужащим, достойно выполнял свои обязанности, был требовательным командиром и верным товарищем для своих собратьев. Летом ему исполнилось бы 30 лет», - говорится в сообщении.

«Командование и личный состав воинской части выражает глубокие соболезнования родным и близким, слова поддержки брату павшего - бывшему военнослужащему бригады, Герою Украины Валерию Чибинееву по поводу невероятной потери», - добавили в 79-й бригаде.