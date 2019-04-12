Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что Украина и Россия друзья для его страны, а прямого ответа по поводу аннексированного Крыма он не дал, сообщает Громадське.

После выступления на Парламентской ассамблее Совета Европы Пашиняна спросили, чей, по его мнению, Крым, и почему Армения голосует против проукраинских резолюций относительно аннексированного полуострова.

«Часто мы в такой ситуации, когда две стороны конфликта являются нашими друзьями. Очень трудно делать выбор между другом и другом. Наш глобальный выбор — это мир, диалог, стабильность и развитие», — сказал он.