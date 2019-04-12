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Премьер министр Украины Владимир Гройсман призвал правоохранительные органы жестко пресекать попытки рейдерства в стране.

Об этом он заявил в пятницу во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает УНИАН.

«Все те случаи, где есть такие нападения титушек, оружие и так далее, их всех кладут лицом в пол, арестовывают, и полиция тут действует достаточно жестко. Я хочу поблагодарить национальную полицию и призвать - жестко, лицом в пол. Жестоко, мордой в пол. Никто не имеет права нарушать право на частную собственность», - сказал он.

Кроме того, премьер обратился к народным депутатам, чтобы они направляли свои инициативы в созданную правительством комиссию по антирейдерству, чтобы повысить ответственность за данный вид преступлений.
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