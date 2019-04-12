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20 июля в Одессе состоится международная конференция на тему «Афонское наследие и традиции исихазма в истории и культуре Украины». 

Фото: УПЦ

Форум, приуроченный к 170-летию со дня рождения и 25-летию прославления преподобного  Гавриила Афонского и Одесского чудотворца, состоится на территории бывшего Афонского подворья Свято-Ильинского скита (ныне Одесский Свято-Ильинский мужской монастырь), который построен преподобным Гавриилом и где покоятся его мощи. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт afon.org.ua.

Организаторами конференции выступают Одесский Свято-Ильинский монастырь, Международный институт афонской наследия, Музей «Христианская Одесса».

Форум призван способствовать обмену опытом, системному и разностороннему обсуждению, изучению и популяризации афонской наследия и традиций исихазма, их роли и значения в истории и культуре Украины, народов Центрально-Восточной Европы и христианского Востока. В работе форума планируется участие богословов и ученых из разных стран мира.

В рамках проведения конференции состоится открытие выставки «Одесса и Афон: духовные связи».
21-22 июля, в день памяти преподобного Гавриила Афонского и Одесского чудотворца, по случаю юбилея состоится торжественное богослужение в Свято-Ильинском мужском монастыре, где хранятся мощи преподобного Гавриила.
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