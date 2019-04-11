В период с 10 по 11 апреля цены на сжиженный газ в рознице продолжили рост.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг.

На АЗС WOG в Киеве цены повысились на 10 коп./л 13,68 грн/л. На АГЗП Барс в столице газ подорожал на 10 коп./л до 12,89 грн/л. На АЗС UPG цены на автогаз повысились на 10 коп./л до 13,10 грн/л.

В региональных сетях сжиженный гащ продолжил повышение на 5-40 коп./л. Цены повышали Parallel, BVS, ZOG, Jazz Oil, «Автотранс», и др.

Таким образом, на 11 апреля средняя розничная стоимость LPG в Украине выросла до 13,06 грн/л.