Предоставление украинской Церкви Томоса об автокефалии привело к падению авторитета Константинопольского Патриархата в мировом Православии.

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Об этом сказал замглавы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич в интервью сайту «Фома в Украине».

«Одним из печальных итогов истории с «Томосом» стало падение авторитета Константинопольского Патриархата и лично Патриарха Варфоломея в православном мире. И чем упорнее Константинополь будет настаивать на своем ошибочном решении и оттягивать исцеление украинского раскола, ситуацию с которым он только ухудшил своими действиями, тем хуже будет для всего православного мира и самого Константинопольского Патриархата», - заявил Николай Данилевич.

Он отметил, что «любая проблема заставляет Церковь напряженно искать решение».

«В дискуссии, которая ведется последнее время в православном мире по украинскому церковному вопросу, уже почти выработана теоретическая база для исцеления раскола в Украине. О необходимости перерукоположения раскольников и объединения с УПЦ говорят представители Поместных Церквей», - сказал протоиерей.

По его словам, «одним из последних ярких текстов на эту тему» стало второе письмо Предстоятеля Албанской Церкви Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия Патриарху Варфоломею.

«Частично это понимание начинает приходить даже к некоторым украинским экспертам, которые являются явными симпатиками «ПЦУ», но при этом сохраняют чувство здравого смысла, а поэтому и мужественно признают даже то, что им, наверное, неприятно слышать», - говорит Николай Данилевич.

«Таким образом, осталось только найти волю и желание, а также принять решение это сделать. Думаю, даже если этого не случится в ближайшее время, нужно просто ждать исторического момента, когда это можно будет осуществить», - сказал протоиерей.