Переговоры с представителями «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики» малоэффективны, заявил спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в интервью ВВС Украина.

«Мы такие переговоры, конечно, не ведем. Вести переговоры или давить надо на тех, кто может принимать решения», - сказал он.

Так называемые администрации «ДНР» и «ЛНР» не являются субъектами переговорного процесса, а лишь объектами. Ведь все ключевые решения принимаются в РФ, добавил Разумков.

«Это «говорящие головы», которые приезжают в Минск, озвучивают там какие-то тезисы, но на принятие решений никак не влияют. Поэтому переговоры с ними - это, мягко говоря, малоэффективно», - считает политтехнолог.

Отвечая на вопрос, допустимы ли такие переговоры, Разумков сослался на международную практику по этому вопросу.