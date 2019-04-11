также в разделеЭкономика
Украина расширила перечень запрещенных товаров из РФ 304
В Украине разрешили использовать вместо кассового аппарата смартфоны и планшеты 40
Минфин одолжил на внутреннем рынке 8 миллиардов 47
В Украине продолжает замедляться инфляция 34
За два месяца ВВП Украины вырос на 1,2% 35
НКРЭКУ оштрафовала Ривнегаз 25
Гройсман дал две недели на проверку застройки городов и райцентров 33
В ЕС намерены возобновить газовые переговоры с Украиной и РФ сразу после выборов 50
На Полтавщине открыли первый участок бетонной дороги 32
Коломойский через суд требует вернуть ему акции Приватбанка 46
Заробитчане перечислили в Украину рекордные $14 миллиардов 35
АМКУ оштрафовал Сумыгаз 28
За 3 года ВВП Украины вырос на 8,4% 17
Кабмин выделяет на фермерство почти 6 миллиардов 63
Fitch прогнозирует существенное падение курса гривни 51
Коломойский: Мне не нужен «Приват», но верните $2 миллиарда 62
Суд отказал «Нафтогазу» во взыскании с Кабмина 6,6 миллиарда компенсации 47
МЭРТ планирует опротестовать решение ВТО по российской блокаде транзита 37

Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал принять за основу президентский законопроект о внесении правок в Налоговый кодекс о налоге на выведенный капитал.

Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады, сообщает Экономическая правда.

Таким образом, у Верховной Рады есть шанс принять этот законопроект в первом чтении до второго тура выборов на заседании 11 апреля, как об этом сообщала ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Напомним, Министерство финансов разрабатывает модель введения налога на выведенный капитал для компаний с оборотом не более 200 миллионов гривен.

Во Всемирном банке заявили, что замена в Украине налога на прибыль налогом на выведенный капитал выгодна очень ограниченному кругу влиятельных лиц.

МВФ настоятельно рекомендовал Администрации Президента не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Президент Петр Порошенко внес в Раду закон о налоге на выведенный капитал с учетом предложений о соответствующих бюджетных компенсациях в июле 2018 года.

Налог на выведенный капитал предполагает, что бизнесу не нужно платить 20% государству, а можно вложить эти деньги в развитие своей компании.

Для иностранных инвесторов это значит, что налоговая ставка будет фиксированная - 15%, тогда как сейчас налоговая нагрузка на компании может составлять до 25%.

Есть основания предполагать, что налог на выведенный капитал в первые два года принесет в бюджет меньше, чем налог на прибыль, но на третий год поступления резко возрастут, перекрывая недобор первых лет, давая при этом около 7% ВВП, вместо нынешних 2-3%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
7599 грн.
34
Теги