Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал принять за основу президентский законопроект о внесении правок в Налоговый кодекс о налоге на выведенный капитал.

Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады, сообщает Экономическая правда.

Таким образом, у Верховной Рады есть шанс принять этот законопроект в первом чтении до второго тура выборов на заседании 11 апреля, как об этом сообщала ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Напомним, Министерство финансов разрабатывает модель введения налога на выведенный капитал для компаний с оборотом не более 200 миллионов гривен.

Во Всемирном банке заявили, что замена в Украине налога на прибыль налогом на выведенный капитал выгодна очень ограниченному кругу влиятельных лиц.

МВФ настоятельно рекомендовал Администрации Президента не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Президент Петр Порошенко внес в Раду закон о налоге на выведенный капитал с учетом предложений о соответствующих бюджетных компенсациях в июле 2018 года.

Налог на выведенный капитал предполагает, что бизнесу не нужно платить 20% государству, а можно вложить эти деньги в развитие своей компании.

Для иностранных инвесторов это значит, что налоговая ставка будет фиксированная - 15%, тогда как сейчас налоговая нагрузка на компании может составлять до 25%.

Есть основания предполагать, что налог на выведенный капитал в первые два года принесет в бюджет меньше, чем налог на прибыль, но на третий год поступления резко возрастут, перекрывая недобор первых лет, давая при этом около 7% ВВП, вместо нынешних 2-3%.