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Во Франции поместили под стражу главу так называемого представительства «ДНР» в Марселе Юбера Файяра.

«Он повстречал женщину, украинку. Не могу сказать, какие у них были отношения, меня там не было. Но суть в том, что она предложила одолжить ему некую сумму денег», - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, уже наутро после передачи денег в дом Файяра прибыла полиция.

«Они изъяли эти деньги и задержали его по обвинению в сутенерстве. В настоящее время он находится под стражей в одной из коммун в округе Экс-ан-Прованс», - говорится в сообщении.

В французском МИД подчеркивали, что не признают так называемое «официальное представительство ДНР», а его деятельность назвали нелегальной.

Впоследствии во Франции прошло несколько судебных заседаний по вопросу запрета представительства, но пока его не закрыли.
ForUm

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