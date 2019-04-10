В Киеве под офис кандидата в президенты Владимира Зеленского в Печерском районе приехали люди с символикой Автомайдана с требованием к нему сдать анализы VADA.

Об этом сообщается на странице команды Зеленского в Facebook.

Отмечается, что осветить события под их офисом приехал только телеканал «Прямой», который связывают с действующим президентом.

В то же время на странице Автомайдана опровергли информацию об их причастности к акции.

«Некоторыми средствами массовой информации сегодня была распространена недостоверная информация о якобы участии Автомайдана в «акции протеста» возле офиса Владимира Зеленского с требованием к нему «сдать анализы». Официально заявляем, что Автомайдан к этой фейковой акции не имеет никакого отношения», - отмечается в сообщении.