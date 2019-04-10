Координатор гуманитарной группы ОБСЕ Тони Фриш не передал украинским заложникам «Л/ДНР» письма их родственников. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Ирина Геращенко.

«Накануне визита координатора гуманитарной группы ОБСЕ Тони Фриша в тюрьмы оккупированного Луганска и Донецка семьи заложников передали ему обращение с просьбой решить вопрос телефонного звонка и писем. Также дали ему письма заложникам с просьбой – передать и, главное, привезти ответы. Потому что в последний раз удалось передать письма через МККК в сентябре прошлого года», - написала она в Facebook.

По ее словам, несколько недель назад семьи пытались передать письма заложникам через представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, который также посещал оккупированные территории.

«Сегодня представители Украины в гуманитарной группе спросили европейских дипломатов, удалось ли им передать письма и где ответы. И услышали что-то очень неуверенное, мол, письма передали МККК, а пдошли ли они к ребятам – неизвестно, есть ли ответы – не знаем, а где же письма – кто его знает», - рассказала Геращенко.

Возникает впечатление, что поездка координатора Фриша была использована РФ и оккупационными «властьями» исключительно для съемок пропагандистского антиукраинского ролика, в которых не стоит участвовать европейским дипломатам, а не для гуманитарной и психологической поддержки наших заложников, подчеркнула представитель Украины.

«Это ненормально, когда ОБСЕ и координаторы годами не могут способствовать в решении ключевого гуманитарного вопроса: переписка и права на звонок», - подчеркнула вице-спикер.

Она сообщила, что направила соответствующее письмо министру Климкину (глава МИД Павел Климкин, - ред.) с просьбой проинформировать штаб-квартиру ОБСЕ в Вене, что координатору Фришу так и не показали всех заложников, не дали доступа ко всем военным. Что он отказался передать письма и не поднимал вопрос телефонной связи. Зато стал участником пропагандистских съемок сепаратистских пророссийских сайтов.

«Реально, разрывается сердце, когда видишь в камере Богдана Пантюшенко, который спрашивает у европейского дипломата: так, а что с письмами? А тот в ответ лишь улыбается наряду с представителями оккупационной власти», - возмутилась Геращенко.