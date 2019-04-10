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Представители Российской Федерации в гуманитарной и экономической подгруппах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе сорвали заседания в Минске, сообщила представитель Украины, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.    

«Только что получила информацию из Минска от коллег: российская сторона под надуманными предлогами сорвала заседание гуманитарной и экономической подгрупп. Представители РФ отказываются от работы в трехстороннем формате с ОБСЕ, шантажируют Украину требованием «прямого диалога с ОРДЛО» и ждут результатов выборов в Украине, восторженно ловя сигналы оппонентов Президента Порошенко об «автономии», поездках «будущего нового президента» в оккупированный РФ Донецк и Луганские и другой прокремлевский бред. Запахло реваншем», - написала она в Facebook.

Кроме того, Россия в очередной раз отказалась обсуждать вопрос освобождения заложников и политзаключенных до выборов.
ForUm

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