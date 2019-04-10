Украинцы заработали за границей рекордные $14 млрд, а $7 млрд потратили на зарубежные поездки. И говорят, жизнь плохая...

Минэкономразвития отчиталось об экономических достижениях последних трех лет. Куратор ведомства вице-премьер Степан Кубив гордости не скрывал: успехи очевидны. Хотя некоторые их предпочитают вообще не замечать. Поэтому прежде, чем говорить о том, как изменилась система экономических координат в стране и как она проецируется на жизнь рядового украинца, приведу реальный бытовой эпизод, случившийся на днях. Киев. Спальный район Троещина. Клиент заказал такси. «Ради Бога, ищите мелкие купюры! - говорит приехавший таксист. - Нечем сдачи давать - все, как сговорились, рассчитываются только двухсотками и пятисотками!». И это только одно из мелких проявлений тотального «обнищания», которым так любят пугать народ отдельные политики. Есть и другие проявления – большие и маленькие, и не только в столице. Субъективно, они «малозаметны», поскольку из-за долговременных эффектов глобальные экономические изменения в стране население начинает чувствовать лет где-то через 5-7. А из-за значительного социального расслоения, образовавшегося в результате системных общественно-экономических кризисов (по данным Госкомстата, доход 34% украинцев, или около 14 млн человек, на сегодня составляет менее фактического прожиточного минимума) это время еще увеличивается.

Макроэкономика – близкая и далекая

Именно в такой ситуации мы сейчас и находимся – ВВП растет, зарплаты и пенсии – тоже, инфляция наоборот снижается, золотовалютные резервы достигли своего максимального уровня за последние годы пять лет, гривня «окрепла», но украинцы все равно в большинстве убеждены, что «беднеют». Однако, господа, позвольте, не согласиться. Даже с учетом неравномерного распределения доходов, общая картина в стране отнюдь не апокалиптическая.

За последние три года система экономических координат в Украине существенно изменилась - минусы во многих сферах сменились небольшими, но уже плюсами. Реальный ВВП за последние три года совокупно вырос на 8,4%. Пусть это скромные 2,8% в год, но как это повлияло на жизнь каждого украинца?

Средняя зарплата выросла на 170$ – до 380$ в декабре 2018 года. Минимальная зарплата тоже выросла. Это уже не 55$ в 2016-м, а пусть и очень скромные, но уже 150$. И это только по данным официальной статистики (см. рис. «Уровень жизни»). Сайты поиска работы, например, указывают на то, что в частном секторе средняя зарплата в апреле 2019 года составляет уже 431$ или 11700 грн. «Это свидетельствует о том, что частный сектор улучшил свои дела и имеет возможность платить высокие зарплаты. Правительство не может административно установить всем высокие зарплаты – это заставит бизнес уходить в тень. Поэтому нашим видением всегда было - создавать условия для развития бизнеса, в частности для производства и экспорта», – отметил Степан Кубив. Первый вице-премьер-министр также добавил, что уровень теневой экономики во II квартале 2018 сократился с 40% ВВП в 2015 году до 32% ВВП.

О том, что экономика понемногу «светлеет», свидетельствует и тот факт, что в январе-марте 2019 года, по данным пресс-службы ГФС, в Пенсионный фонд поступило 61,3 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Это на 1,5 млрд гривен, или на 23,2% выше аналогичного показателя прошлого года - и как раз является одним из последствий борьбы с теневыми зарплатами.

«Инфляция 2018 года превысила как наши ожидания, так и наш целевой показатель. Однако впервые за много лет она оставалась в пределах десяти процентов. Мы повысили учетную ставку до 18% и видим результаты. Нам удалось сломать тенденцию, когда инфляция 2015 года превышала 40 процентов, и свести ее до значений, выраженных одной цифрой. Это отличный результат», - сказал Яков Смолий в интервью изданию Central Banking. По его словам, жесткая монетарная политика доказала свою эффективность (в борьбе с потребительской инфляцией может и так, а вот с восстановлением кредитования и более активным промышленным развитием – и нет. – Авт.).

По предварительным данным, международные золотовалютные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2019 года достигли отметки $20,6 млрд (напомним, в 2015 году их объем составил $ 13 млрд). Это нормативный уровень 3,4 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ. В том числе и в части погашения текущих долгов.

«Мое личное мнение – сделано реально много, цифры очень неплохие, но надо еще больше», – прокомментировал достижения замминистра экономического развития Максим Нефедов (сейчас участвует в конкурсе на должность главы Таможенной службы. – Авт.).

Рубашка, которая ближе к телу

То есть, экономический фон объективно улучшается. И благосостояние, хотя не у всех сразу, но улучшается. Вопрос в том, кто и как это чувствует - украинский бизнесмен, наемный работник, работник, пенсионер, нетрудоспособный... в каждой из этих социальных групп свои возможности и своя «мерка» социальной справедливости.

Но если говорить о трудоспособных, то как раз в этой категории обедневших должно быть меньше. Хотя бы потому, что сейчас границы открыты, и возможностей заработать более $400 - в изобилии. Например, Всемирный банк подсчитал, что за 2018 год объемы денежных переводов украинских заробитчан в Украине составляли $ 14 млрд, что на 19% больше, чем в предыдущем году (хотя НБУ дает цифру ниже – $ 11 млрд). Если отстраниться от того факта, где именно заработаны эти средства, экономическая суть их не меняется – это частные доходы, которые наполняют бюджеты конкретных семей и домохозяйств.

Все же доходы 66% украинцев далеки от прожиточного минимума... Кто же тогда:

- в марте 2019 по данным НБУ купил валюты на $77,3 миллиона больше, чем продал. Тогда как в марте прошлого года ситуация была обратной, когда на наличном рынке было продано на $ 104,9 миллиона больше, чем куплено?

- в 2018 году, по данным НБУ, потратил на зарубежные путешествия $7,8 млрд, оставив только в странах Европы $5,264 млрд (+ 12,9% за последний год)?

- в первые три месяца 2019 года, по данным международной исследовательской компании Nielsen, повысил розничный товарооборот и увеличил Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) на 4.5%?

«Есть признаки положительных изменений. Например, улучшилось социальное самочувствие людей, если его понимать как доступность определенных социальных благ. Сейчас люди считают, что у них больше доступа к определенным благам, чем, скажем, в 2012-2013 годах. То есть это такая противоречивая ситуация”, – отметил украинский социолог, заместитель председателя Института cоциологии НАНУ, доктор философских наук Евгений Головаха. По его словам, уровень социального самочувствия в целом улучшился, в обществе снизились пессимистические настроения и уровень деморализации сегодня ниже, чем был до событий Евромайдана.