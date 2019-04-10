Украина приняла решение о выдаче с отсрочкой России Магомеда Дукузова, обвиняемого в убийстве главного редактора российского издания журнала Forbes Пола Хлебникова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Генеральной прокуратуры Украины.

«Мы приняли решение о выдаче с отсрочкой, поскольку он (Дукузов. - Ред.) также является обвиняемым за совершение преступления в Украине, дело по нему сейчас в суде», - сообщили в прокуратуре.

В то же время на вопрос журналиста относительно 22 человек, включая Дукузов, которых Украина якобы согласилась передать России, правоохранители подчеркнули, что каждый случай индивидуален, отметив при этом, что, если Украина выдала гражданина другой стране - значит все судебные процессы по этому человеку в государстве завершены и решение вступило в законную силу.

Напомним, 9 апреля российские СМИ со ссылкой на доклад генерального прокурора России Юрия Чайки Совете Федерации сообщили, что Украина приняла решение выдать России Магомеда Дукузова, обвиняемого в убийстве Хлебникова.

В то же время пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган не стала ни отрицать, ни подтверждать информацию об экстрадиции в Россию подозреваемого.

По версии следствия, 9 июля 2004 Дукузов убил Хлебникова в Москве, действуя из корыстных побуждений и по найму.