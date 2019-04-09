Украина приняла решение выдать России Магомеда Дукузова, обвиняемого в убийстве главного редактора российской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Об этом говорится в ежегодном докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки Совету Федерации, сообщает ТАСС.

«Несмотря на осложнение межгосударственных отношений России и Украины, благодаря усилиям Генеральной прокуратуры РФ компетентными органами Украины в текущем году приняты решения о выдаче в Россию 22 лиц, в том числе Дукузова М. И., обвиняемого в убийстве гражданина США Пола Хлебникова», - уточняется в докладе.

Всего в 2018 году в компетентные органы иностранных государств Россия направила 386 запросов о выдаче лиц для уголовного преследования и исполнения приговора суда. Иностранными государствами России выдано 195 человек, 85 из них были экстрадированы из стран дальнего зарубежья.

В 2017 году Генеральная прокуратура РФ направила запрос в Украину о выдаче Дукузова для привлечения к уголовной ответственности.

Он обвиняется в том, что 25 июня 2004 года в Москве в составе преступного сообщества, действуя из корыстных побуждений и по найму, с особой жестокостью и общеопасным способом совершил убийство бывшего заместителя председателя правительства - руководителя аппарата главы администрации Чечни Якова Сергунина. По версии следствия, 9 июля 2004 года в Москве Дукузов в составе преступного сообщества, действуя из корыстных побуждений и по найму, совершил убийство Хлебникова.

Как сообщал ForUm, Дукузов был задержан в Украине 17 ноября 2017 года.