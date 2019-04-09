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Генеральная прокуратура Украины не отрицает и не подтверждает информацию об экстрадиции в Россию подозреваемого в причастности к убийству в 2004 году главного редактора российской версии журнала Forbes Пола Хлебникова.

«Впервые слышу», - заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в комментарии Радио Свобода.

Она предложила написать информационный запрос.

9 апреля российские СМИ со ссылкой на доклад генерального прокурора России Юрия Чайки Совете Федерации сообщили, что Украина приняла решение выдать России Магомеда Дукузова, обвиняемого в убийстве Хлебникова.

По версии следствия, 9 июля 2004 Дукузов убил Хлебникова в Москве, действуя из корыстных побуждений и по найму.
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