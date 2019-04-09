Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует проанализировать эффективность застройки украинских городов и районных центров на предмет наличия достаточного количества детских садов, школ и других объектов социальной инфраструктуры. Соответствующее поручение глава правительства дал во время Координационного совета по вопросам реформы образования, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

«По всей стране строятся большие жилые массивы. Все это видим. У меня вопрос – почему когда строятся квартиры, рядом не строятся детский сад, школа, поликлиника... Это серьезный разбор – когда общество позволяет строить жилые массивы и не контролирует строительство садов и школ, высшая ступень коррупции и взяточничества. В строительство квадратного метра жилья средства (на социальные объекты) закладываются. Если этих объектов нет, я спрашиваю: где деньги?» - отметил Гройсман.

Глава правительства дал две недели на проведение анализа и определил координаторов процесса – Министерство экономического развития и торговли и Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Я даю поручение – за две недели проанализировать все областные и районные центры, изучить и показать статистику. Хватит обманывать людей. Квартиры и магазины приносят прибыли застройщикам. И я не против этих доходов. Но где инфраструктура? Средства на это есть! Пусть никто не обижается, не буду закрывать глаза, если не исправите ситуацию!» - добавил Гройсман.