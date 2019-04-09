также в разделеЭкономика
В ЕС намерены возобновить газовые переговоры с Украиной и РФ сразу после выборов 9
На Полтавщине открыли первый участок бетонной дороги 22
Коломойский через суд требует вернуть ему акции Приватбанка 21
Заробитчане перечислили в Украину рекордные $14 миллиардов 18
АМКУ оштрафовал Сумыгаз 14
За 3 года ВВП Украины вырос на 8,4% 16
Кабмин выделяет на фермерство почти 6 миллиардов 63
Fitch прогнозирует существенное падение курса гривни 46
Коломойский: Мне не нужен «Приват», но верните $2 миллиарда 59
Суд отказал «Нафтогазу» во взыскании с Кабмина 6,6 миллиарда компенсации 46
МЭРТ планирует опротестовать решение ВТО по российской блокаде транзита 36
Всемирный банк дал прогноз по росту ВВП Украины в этом году 60
Нефедов может возглавить таможню 55
АМКУ выписал рекордный штраф поставщикам продовольствия для армии 101
Цены на автогаз снова подскочили 59
Moody`s: Возможное избрание Зеленского быстро на экономику не повлияет 50
В прошлом году заробитчане перечислили в Украину почти $11 миллиардов 30
Снижение цены газа на 17 копеек – насмешка Кабмина Гройсмана над гражданами 73

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует проанализировать эффективность застройки украинских городов и районных центров на предмет наличия достаточного количества детских садов, школ и других объектов социальной инфраструктуры. Соответствующее поручение глава правительства дал во время Координационного совета по вопросам реформы образования, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

«По всей стране строятся большие жилые массивы. Все это видим. У меня вопрос – почему когда строятся квартиры, рядом не строятся детский сад, школа, поликлиника... Это серьезный разбор – когда общество позволяет строить жилые массивы и не контролирует строительство садов и школ, высшая ступень коррупции и взяточничества. В строительство квадратного метра жилья средства (на социальные объекты) закладываются. Если этих объектов нет, я спрашиваю: где деньги?» - отметил Гройсман.

Глава правительства дал две недели на проведение анализа и определил координаторов процесса – Министерство экономического развития и торговли и Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Я даю поручение – за две недели проанализировать все областные и районные центры, изучить и показать статистику. Хватит обманывать людей. Квартиры и магазины приносят прибыли застройщикам. И я не против этих доходов. Но где инфраструктура? Средства на это есть! Пусть никто не обижается, не буду закрывать глаза, если не исправите ситуацию!» - добавил Гройсман.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги