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8 апреля боевики 13 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение с расходом 40 артиллерийских выстрелов калибра 122 мм и 31 минометная мина калибра 82 мм.

Об этом говорится в сводке штаба ООС.

Также враг обстреливал военных с противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты обстреляли позиции ВСУ восемь раз, «Север» - пять раз:

Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 8 апреля 7 оккупантов было уничтожено, 6 – ранены.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
ForUm

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