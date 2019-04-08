Наиболее активно кандидата в президенты Владимира Зеленского в первом туре выборов поддержали молодые люди. Об этом сообщил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко на пресс-конференции, посвященной итогам работы Национального экзит-пола на первом туре выборов президента Украины, передает Радио Свобода.

По словам Мищенко, активнее всего Зеленского поддержала молодежь от 18 до 29 лет, однако в то же время активность электората этого возраста снизилась по сравнению с 2014 годом: участие в волеизъявлении приняли 40% молодых людей по сравнению с 46% на предыдущих выборах. Таким образом, самыми активными избирателями Зеленского оказались люди от 30 до 39 лет.

«Наиболее многочисленная группа, которая голосовала за Зеленского, это именно люди от 30 до 39 лет. Они составляют 28% всего электората шоумена. Тогда как молодые люди 18-29 лет, все-таки несколько меньше: 25%, хотя, как я уже говорил, 18-29-летние более активно голосовали за Зеленского, но их было меньше среди всех участников выборов. Лишь 12% тех, кто голосовал за Зеленского, это люди 60 лет и старше. Старейшие избиратели – это избиратели Бойко, 51%. Это люди в возрасте от 60 лет и старше», - сказал Мищенко.

Он отметил также, что наиболее активными на первом туре этих выборов оказались избиратели старшего возраста.

«Интересная тенденция, что, если сравнивать с выборами 2014 года, то наиболее заметно увеличилась доля людей от 60 лет и старше. Тогда она составляла 55%, а сейчас – 70%. С чем это может быть связано – с тем, что на выборах эта возрастная группа чаще всего голосует за таких кандидатов, как Бойко», - предположил социолог.

Как сообщила руководитель Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, Зеленский имеет наибольший процент поддержки среди молодых людей, хотя за него проголосовали и 22% опрошенных в возрасте избирателей от 50 до 60 лет.

«Если бы только молодые люди от 18 до 29 лет приняли участие в выборах, то Зеленский победил бы еще в первом туре... Зеленский набирает 57% среди молодежи до 30 лет. На втором месте Порошенко – только 14%, Тимошенко – 7%», - сказала Бекешкина.

Социолог уточнила, что за Зеленского проголосовали 42% опрошенных студентов и треть от всего количества опрошенных избирателей с высшим образованием. 17% опрошенных студентов сказали, что проголосовали за Порошенко. По данным экзит-пола, 46% избирателей Порошенко имеют высшее образование.

Бекешкина назвала результаты голосования «феноменом», который стоит исследовать.

«Я думаю, это серьезный сигнал для политики и политиков вообще, что политику надо существенно менять и такая, как есть, она неприемлема для молодого поколения», - предположила она.

По официальным результатам первого тура выборов президента Украины, за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95% избирателей. Второй тур состоится 21 апреля.