Сегодня, 8 апреля, во многих образовательных учреждениях в Польше началась забастовка учителей. Во время вчерашних вечерних переговоров последнего шанса соглашение в деле повышения зарплат подписала только образовательная «Солидарность». Профсоюз польских учителей (ZNP) и Форум профсоюзов (FZZ) отклонили предложенное правительством соглашение и анонсировали начало с сегодняшнего дня бессрочной забастовки в школах, пишет Польское радио.

Соглашение, подписанное с образовательной «Солидарностью», предусматривает назначение из госбюджета на 2019 667 млн злотых (более 155 млн евро) на внедрение второго в этом году повышения заработных плат для учителей. После увеличения зарплат на 5 процентов в январе 2019 правительственная сторона предлагает выделение дополнительных средств из госбюджета на повышение зарплат для учителей на следующие 5 процентов с сентября.

После этого основная заработная плата учителей составит 3815 злотых (889 евро) для дипломированного учителя, для назначенного учителя 3248 злотых (768 евро), для контрактного учителя 2860 злотых (666 евро) и для учителя-стажера 2780 злотых ( 648 евро).

Председатель Постоянного комитета Совета министров Яцек Сасин призвал всех учителей, что «если они считают, что надо бастовать, то чтобы не делали этого за счет учеников и по меньшей мере на время экзаменов смягчили форму протеста».

Он отметил, что сейчас нет причин для начала протеста учителями. «Я прошу всех учителей, чтобы они поняли, что мы хотим повышать зарплату, мы будем делать это в ближайшие годы и такая жесткая форма протеста, ударяющая по ученикам, в действительности не нужна», - сказал Сасин.

Он подчеркнул, что правительство готово к дальнейшим переговорам с представителями учителей.

По его словам, польское правительство предложил постепенное увеличение зарплат для учителей в течение ближайших четырех лет до уровня свыше 8 тыс. злотых брутто (1865 евро) для дипломированного учителя при одновременном увеличении учительского нагрузки.