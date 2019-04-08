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В Петровской исправительной колонии №49 в селе Новый Стародуб на Кировоградщине построят храм Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщается на сайте Александрийской епрахии УПЦ, 4 апреля благочинный храмов Петровского округа посетил место строительства храма в честь святых апостолов Петра и Павла, в исправительной колонии №49. 

На месте строительства храма был совершен молебен Призывания Святого Духа перед добрым делом. Также священнослужители обсудили с руководством колонии детали строительства и обустройства храма.
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