В Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля, в Мелитополе состоялся традиционный крестный ход Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Как сообщается на сайте Запорожской епархии УПЦ, крестный ход прошел от храма святого Георгия Победоносца к садам Фелибера.

«Крестный ход возглавил благочинный церквей Мелитополя протоиерей Максим Смирнов в сослужении со священнослужителями Мелитопольского благочиния и мирянами. Так же был отслужен молебен с вознесением молитвы Матери Божьей и испрошении у Господа благословения на посевные работы и труд людей: на полях, земельных участках и садах Мелитопольщины», - сказано в сообщении.

Также по традиции в этот день был выпущен в небо голубь - символ мира, добрососедства и обретенной свободы.