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Попытка захвата храма Украинской Православной Церкви в селе Пятигоры на Ровенщине закончилась тем, что ключи от церковного помещения передали главе местного сельсовета.

Фото: УПЦ

Как сообщил 6 апреля сайт Ровенской епархии УПЦ, спустя несколько часов противостояния, спровоцированного приверженцами новой церковной структуры, храм Рождества Богородицы в Пятигорах Здолбуновского района Ровенской области опечатали. 

«Печать заверена подписями представителей религиозных общин УПЦ и ПЦУ и главой сельсовета, который является протестантом и, по словам местных жителей, откровенно симпатизирует сторонникам новообразованной «украинской Церкви», - сказано в сообщении.

Такое решение было принято в результате длительных переговоров, целью которых было предотвратить дальнейшее развитие межконфессионального конфликта. После того, как храм опечатали, ключи от церковного помещения передали главе села, о чем был составлен соответствующий акт.

Как сообщается, утром 6 апреля, во время богослужения поминальной субботы, сторонники новой церковной структуры Украины заявили о своих претензиях на храм в честь Рождества Богородицы в Пятигорах. По словам очевидцев, перепалка началась в храме, где в это время находились около 70 прихожан УПЦ. В храм пришли и сторонники ПЦУ – приблизительно 30 человек, которые, по рассказам участников событий, стали говорить о том, что «УПЦ уже никто», а у них есть документы и новый глава приходского совета – депутат Здолбуновской районной администрации Игорь Щебета. Когда перепалка переместилась на улицу, староста успел закрыть двери, ведущие из притвора в храм, а верующие УПЦ заблокировали доступ к притвору.

В результате длительного конфликта настоятелю – протоиерею Андрею Филипповичу – стало плохо и он потерял сознание. Священника на «скорой» доставили в больницу.

Как сообщалось ранее, согласно распоряжения председателя Ровенской ОГА Алексея Муляренко, религиозной общины УПЦ в селе Пятигоры с недавних пор не существует: вместо нее в ЕГР с такими же данными зарегистрирована община ПЦУ.

«Сторонников ПЦУ в селе немного, но когда они проводили свое так называемое "приходское собрание" в клубе, они привезли туда своих родственников – детей, внуков – которые уже давно не проживают в селе», – рассказали верующие села Пятигоры.

Тем не менее верующие села Пятигоры выступают категорически против смены юрисдикции, подтвердив свое решение остаться в лоне канонической Украинской Православной Церкви еще 9 февраля 2019 года, сообщили в Ровенской епархии.
ForUm

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