В пятницу, 5 апреля, адвокат Николай Полозов вместе с коллегой Владимиром Музюкиным посетили в СИЗО «Лефортово» военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко.

«Денис чувствует себя хорошо, старается много читать. Изучает английский язык. Накануне нашей встречи у него появилась возможность применить полученные теоретические познания на практике»,- написал он в Facebook.

По словам украинца, в среду вечером к нему в камеру пришли сотрудники изолятора и перевели его вместе с сокамерником в новый корпус СИЗО (там, где в камерах имеется в наличии горячая вода).

На следующий день пришла делегация: комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович со своим помощником, а также уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. С ними был также переводчик.

«Накануне посещения СИЗО «Лефортово» Миятович провела встречу с российскими адвокатами и правозащитниками, в ходе которой я подробно рассказал об уголовном деле против украинских военных моряков, а также об их статусе военнопленных и соответствующих гарантиях, предусмотренных нормами международного гуманитарного права, включая III Женевскую конвенцию 1949 года «Об обращении с военнопленными». Поэтому комиссар на встрече с Денисом проявила информированность во время разговора с ним», - рассказал Полозов.

По его словам, Гриценко разговаривал с Миятович на английском языке около 10 минут.

«Ответил на ее вопросы относительно состояния здоровья и условий содержания. Сообщил, что следствие не предоставляет ему, в также другим военнопленным свиданий с близкими, а также телефонных переговоров. Кроме того, Денис указал на то, что работа цензоров, перлюстрирующих переписку неудовлетворительная, поскольку сроки передачи ему писем от родных затягиваются на 2-3 месяца», - сообщил адвокат.

По словам Дениса, его разговор на английском языке с комиссаром Миятович не понравился омбудсмену Татьяне Москальковой. Она потребовала от переводчика перевести ей все, что Гриценко сказал Миятович.

В день, когда мы посещали Дениса Гриценко в СИЗО «Лефортово», в Одессе Президент Украины вручал государственные награды военнопленных моряков их родным.