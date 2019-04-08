Чернобыльскую зону отчуждения со стороны Беларуси открыли для туристов, сообщает Общенациональное телевидение страны.

«Сформировано два маршрута, подобраны площадки, дороги с усовершенствованным покрытием, и в целом просчитаны те дозы, которые могут получить граждане, пребывая у нас», - отметил заместитель директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максим Кудин.



«Скажем, та доза, которая будет получена от перелета, будет больше, чем пребывание в течение одного рабочего дня в зоне отчуждения», - отметил он.

«Могильников» техники и мертвых городов, притягивающих «сталкеров», здесь нет. А на пожарные вышки, откуда можно увидеть территорию Чернобыльской станции, подниматься запрещено. Зато есть 95 выселенных деревень.

Полесский радиационно-экологический заповедник появился вслед за чернобыльской катастрофой. Его создали для охраны загрязненной территории и научных исследований. Уровень радиации на некоторых участках зашкаливает и сегодня, превышая допустимые нормы в сотни и даже тысячи раз. Но такие места здесь под запретом, туда туристам не попасть.

«Так называемая «тридцатикилометровка» была закрыта для посторонних больше тридцати лет. Хотя желающие увидеть «мертвые» земли были всегда. Приезжали из самых разных стран. Теперь туристам рады вполне легально. Первое время группы будут отправлять примерно два раза в месяц. Массовые экскурсии начнутся после обкатки главных маршрутов», - говорится в сюжете.