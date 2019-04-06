также в разделеСтолица
В Киевской области в автомобиле во время движения взорвалась граната 5
В Киеве скутер сбил пешехода 12
СБУ задержала чиновников КГГА за систематические взятки 20
В столичном магазине покупателя убили одним ударом 102
В Киеве фирма обратилась в суд: «не понравилось» начисление пени 13
В Киеве установили контейнеры для опасных отходов 34
В Киеве серийного убийцу приговорили к пожизненному 41
В Киеве запустили единый реестр домашних животных 33
В Киеве на улице нашли брошенного младенца 87
Подрывник авто сотрудника спецслужбы умер в больнице 66
Депутаты Киевсовета начали «Зе!ленеть» 84
Улицу в центре Киева назвали в честь Маккейна 65
В МОУ не подтвердили, что взорванное авто принадлежало военному разведчику 43
Опубликовано видео подрыва авто украинского разведчика 78
СМИ: В Киеве взорвали авто офицера спецслужб, ранен диверсант 123
В Киеве взорвался автомобиль, ранен мужчина 61
Киевлянам вернули более 44 миллионов за некачественные комуслуги 25
В центре Киева произошла стрельба: есть жертвы 399

Подол и набережную до Северного моста перекрыли с 6 до 7 апреля в связи с пробегом. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Сообщается, что 6-7 апреля в Киеве перекрыли улицы из-за 9-го Киевского международного полумарафон, а также Чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) по полумарафону 2019.

7 апреля с 08:00 до 14:40 перекроют:

на 21 км: Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - улица Игоревская - улица Набережно-Крещатицкая - Набережное шоссе - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская - Северный мост (реверсивное движение в полосе встречного транспорта) - улица Трухановская - Парковый мост - Набережное шоссе - улица Набережно-Крещатицкая - улица Игоревская - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь;

на 10 км: Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - эстакада с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкую - улица Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская - Гаванский мост - улица Набережно-Крещатицкая - улица Игоревская - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь.

Кроме того, в связи с монтажом конструкций и оборудования, с 5:00 6 апреля до 22:00 7 апреля движение транспорта перекроют на Контрактовой площади и прилегающих улицах.

Напомним, улицу в центре Киева назвали в честь Маккейна.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
9
Теги