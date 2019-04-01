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В Одессе, Херсоне и Днипре завершился отопительный сезон. Об этом Українським Новинам сообщили пресс-службы горсоветов.

Исполнительный комитет Одесского городского совета в понедельник принял решение завершить отопительный сезон в жилом фонде.

Коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы», руководителям предприятий, на балансе которых находятся системы центрального отопления и горячего водоснабжения, поручено начать выполнение планового ремонта теплотрасс и систем центрального отопления.

Аналогичные решения завершить отопительный сезон в жилом фонде также в  понедельник приняли исполнительные комитеты Днипра и Херсона. 

Сообщается, что такое решение обусловлено повышением среднесуточной температуры воздуха.

В то же время учреждения социальной сферы: больницы, школы, детсады продолжают отапливать до особого распоряжения.
ForUm

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