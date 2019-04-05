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Хозяйственный суд Киева отказал «Нафтогазу Украины» во взыскании 6,6 млрд гривен с Кабинета Министров в качестве компенсации за поставку газа населению по цене ниже рыночной.

Решение было принято коллегией судей во главе с Викторией Джарты еще 28 февраля, но обнародовали его в судебном реестре только в конце марта, сообщает LB.ua.

Напомним, в октябре 2018 года «Нафтогаз» обратился в суд с иском к Кабинету Министров о взыскании в счет возмещения причиненного вреда в размере 6 633,86 млн гривен.

Исковые требования обоснованы тем, что Кабмин своим бездействием, которое состоит в неопределении источников финансирования и порядка определения компенсации, предоставляемой субъектам рынка природного газа, нанес компании ущерб на данную сумму.

 
ForUm

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