В Самборский отдел полиции 4 апреля около 17:00 поступило сообщение о том, что на улице Госпитальной во время копания ямы погиб человек.

Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, предварительно установлено, что трое жителей Закарпатья на территории свалки в поисках металлола копали яму. Внезапно всех трех засыпало мусором. Двое из них после того, как самостоятельно выбрались, начали раскапывать третьего. Однако вытащили его из-под мусора уже без признаков жизни.

Тело 45-летнего жителя Закарпатья направлено на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.

Полицейские проводят досудебное расследование и устанавливают все обстоятельства произошедшего.