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Кандидат в президенты, руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский будет поддерживать и защищать Православную церковь Украины в случае избрания главой государства.

Об этом сообщила советник Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, передают Українськi Новини.

«Украина - светское государство, но для нашей самоидентичности получение томоса – самое важное. Поэтому это те вещи, на которые никто не то что посягать не будет, а будет поддерживать всеми возможностями, которые есть у государства. Государство не может заступать на территорию религиозных святынь, но обязано их защищать. Владимир Зеленский сделает все, чтобы защитить это мощное достижение», - сказала она.

Она назвала получение Православной церковью Украины томоса об автокефалии историческим событием, достижение которого было заложено другими президентами, но завершено Петром Порошенко, который приложил к этому процессу много усилий.

Напомним, по подсчету ЦИКом 100% электронных протоколов, 30,24% избирателей проголосовали за Зеленского, 15,95% - за действующего Президента Петра Порошенко, 13,40% - за лидера партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина» Юлию Тимошенко.
ForUm

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