По информации отдельных главных управлений Госпродпотребслужбы в областях, неустановленные лица с поддельными удостоверениями инспекторов или представителей общественных организаций в сфере защиты потребителей осуществляют проверки субъектов хозяйствования по выполнению ими требований в сфере пищевого законодательства и защиты потребителей. При этом указанные лица угрожают субъектам хозяйствования штрафными санкциями за якобы установленные нарушения и требуют от них денежное вознаграждение за неналожение таких санкций, сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» от 5 апреля 2007 года № 877, исключительно законами устанавливаются органы, уполномоченные осуществлять государственный надзор (контроль) в сфере хозяйственной деятельности.

В частности, согласно действующему законодательству, органом, который имеет право осуществлять мероприятия государственного надзора и контроля за хозяйственной деятельностью в сферах безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, защиты потребителей является Госпродпотребслужба и ее территориальные органы.

Соответственно, никакие общественные организации не наделены полномочиями государственного контроля в указанных сферах, в том числе – о применении санкций за нарушение требований законодательства.

Кроме того, перед началом проверки представитель ведомства обязан предъявить служебное удостоверение и сделать запись в журнале регистрации мероприятий государственного надзора (контроля) (при наличии такого журнала у субъекта хозяйствования).

В случае возникновения сомнений в законности проведения проверки, гражданам рекомендуем обращаться в Главное управление Госпродпотребслужбы в своей области (контакты по ссылке).

«В случае если на Ваше предприятие придут «псевдоинспекторов» просим обращаться к Нацполиции», - призвали в ведомстве.