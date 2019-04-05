Кандидат в Президенты, руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский будет поддерживать и защищать новую Православную Церковь Украины в случае избрания главой государства.

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Об этом сообщила советник Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, передают «Українськi Новини».

«Украина - светское государство, но для нашей самоидентичности получение Томоса - самое важное. Поэтому это те вещи, на которые никто не то что посягать не будет, а будет поддерживать всеми возможностями, которые есть у государства. Государство не может заступать на территорию религиозных святынь, но обязано их защищать. Владимир Зеленский сделает все, чтобы защитить это мощное достижение», - сказала она.

Она назвала получение Православной Церковью Украины Томоса об автокефалии историческим событием, достижение которого было заложено другими Президентами, но завершено Петром Порошенко, который приложил к этому процессу много усилий.