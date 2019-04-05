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4 апреля российско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом восемь раз применили запрещенное вооружение с расходом 33 боеприпаса калибров 152, 122, 120 и 82 мм. Об этом говорится в сводке штаба ООС.

Также враг обстреливал военных из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты обстреляли позиции ВСУ девять раз: трижды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское; дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у Авдеевки; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Пески; со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – около Талаковки; из автоматических станковых гранатометов - в районе Павлополя; из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов - возле села Новоселовка Вторая.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстрелял из артиллерийских систем калибра 152 мм взводный опорный пункт подразделения Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, 4 апреля, четырех оккупантов было уничтожено, двое – ранены.

Также огнем уничтожена одна единица военной техники российско-оккупационных войск.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.
ForUm

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