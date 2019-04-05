Наблюдатели СММ ОБСЕ 2 апреля зафиксировали на оккупированной территории Донецкой области современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РБ-341В «Леер-3».
Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
«2 апреля команда СММ зафиксировала комплекс радиоэлектронной борьбы (РБ-341В «Леер-3»), который перевозили на грузовике («КамАЗ-5350») неподалеку от населенного пункта Коньково (неподконтрольный правительству, 79 км к югу от Донецка) в южном направлении по трассе Т0508 (в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено в соответствии с пунктом 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года)», - говорится в отчете.
Ранее миссия ОБСЕ неоднократно сообщила о выявлении различных типов российских систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы: Р330 «Житель», «Леер-3» РБ-341В, 1Л269 «Красуха-2», РБ-109A «Былина», «Репеллент-1».
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