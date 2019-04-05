Родственники одного из погибших пассажиров рейса MH17 в четверг, 4 апреля, подали в суд в Нью-Йорке иск к «Сбербанку», ВТБ, а также Western Union и MoneyGram.

Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шенсмена обвиняет их в предоставлении услуг «Донецкой народной республике», пишет DW.

«Мы осознаем, что нам никогда не вернуть сына. Но мы намерены пролить свет на всех, кто участвовал в его убийстве, и привлечь их к ответственности», - заявил отец погибшего Томас Шенсмен.

«ДНР» систематически и открыто запрашивала финансовую поддержку у людей по всему миру, чтобы с ее помощью получать оружие и боеприпасы», - подчеркнул адвокат Дэвид Прессмен, представляющий интересы истцов.

По его словам, средства пророссийским сепаратистам поступали «при содействии расположенных в США компаний, которые осуществляют денежные переводы, а также российских банков». Прессмен с 2014 по 2016 год был заместителем постпреда США при ООН.

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Как известно, группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

19 октября 2017 было опубликовано новое фото ЗРК «Бук» в день крушения MH17.