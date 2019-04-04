Министерство обороны Украины не может подтвердить или опровергнуть информацию относительно принадлежности к военной разведке человека, автомобиль которого взорвали ночью в Киеве.

Об этом Укринформу сообщил официальный представитель МОУ Алексей Чернобай.

«Мы не располагаем информацией о человеке, которого считают сотрудником военной разведки. Существует много подразделений (силовых ведомств. - Ред.), где могут работать разведчики», - заявил пресс-секретарь.

Он отметил, что ныне информация о взрыве выясняется.

Напомним, 4 апреля в 2:00 на парковке у супермаркета по адресу улица Вильямса 6А совершен подрыв автомобиля «Шевроле» офицера украинских спецслужб. По данным СМИ, автомобиль Chevrolet Epic принадлежал сотруднику военной разведки.

В результате взрыва был серьезно ранен диверсант, который предпринял попытку установить мину под машину. Он задержан правоохранителями.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции расследуются уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.