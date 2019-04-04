В сети опубликовали видео взрыва автомобиля офицера украинской разведки в Голосеевском районе столицы.
Видео опубликовал «Киев Оперативный».
Напомним, 4 апреля в 2:00 на парковке у супермаркета по адресу улица Вильямса 6А совершен подрыв автомобиля «Шевроле» офицера украинских спецслужб. По данным СМИ, автомобиль Chevrolet Epic принадлежал сотруднику военной разведки.
В результате взрыва был серьезно ранен диверсант, который предпринял попытку установить мину под машину. Он задержан правоохранителями.
По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции расследуются уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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