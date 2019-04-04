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В период с 3 по 4 апреля цены на сжиженный газ в рознице продолжили рост на 10-70 коп./л.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг.

В сети UPG газ подорожал на 20 коп./л, до 12,40 грн/л. На станциях Shell в Киеве цена выросла на 20 коп./л, до 12,89 грн/л, а на Glusco – на 40 коп./л, до 12,75 грн/л. В сети BVS стоимость повысили на 10 коп./л, до 12,59 грн/л.

Кроме того, подорожание наблюдалось на станциях региональных сетей и местных сетей АЗС.

Таким образом, на 4 апреля средняя розничная стоимость LPG в Украине выросла до 12,79 грн/л.

 
ForUm

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