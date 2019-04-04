За минувшие сутки, 3 апреля, противник шесть раз нарушил режим прекращения огня, применив четыре раза вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг дважды обстрелял наших защитников:
из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Новотроицкое;
из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил четыре обстрела:
дважды из минометов калибров 120 и 82 мм - у села Крымское;
из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новолуганское;
из стрелкового оружия - вблизи поселка городского типа Станица Луганской.
Потерь среди наших защитников комментарии.
На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двоих и ранив троих оккупантов.
Также уничтожена боевая машина пехоты российско-оккупационных войск.
С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время