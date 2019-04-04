С начала вооруженной агрессии РФ на Востоке Украины в результате подрыва на минах и взрывоопасных предметах пострадало 833 гражданских лица. Об этом заявил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины полковник Максим Комиссаров, сообщает пресс-служба МОУ.

«Сейчас около 16 тысяч квадратных километров Луганской и Донецкой областей, в том числе и временно оккупированных территориях, содержат участки местности, несущие минную опасность для населения», - отметил Комиссаров.

По его словам, самое ужасное то, что потери и увечья гражданского населения, вызваны именно взрывами мин, снарядов, ракет и самодельных взрывных устройств, которых на территории военных действий не счесть.

«Наиболее сложная ситуация сложилась на востоке Украины, где взрывоопасные предметы приводят к гибели и травмированию людей. Так, с начала вооруженной агрессии Российской Федерации на территориях Донецкой и Луганской областей в результате подрыва на минах и взрывоопасных остатках войны пострадали 833 гражданских лица - 269 погибли и 564 ранены, из них - 125 детей: 27 погибли и 98 получили ранения», - отметил Комиссаров.

Напомним, Мониторинговая миссия ООН зафиксировала 55 смертей мирных граждан на Донбассе за 2018 год.