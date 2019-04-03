Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг подчеркивает, что Украина суверенная страна и имеет право выбирать свое собственное будущее. Об этом генеральный секретарь Альянса заявил в Вашингтоне во время выступления перед обеими палатами Конгресса США (Сенатом и Палатой представителей), сообщает УНИАН.

В частности, он отметил, что Альянс должен отвечать на действия «более напористой России». «В 2014 году Россия незаконно аннексировала Крым. Впервые в Европе, когда одна страна захватила часть другой с помощью силы со времени Второй мировой войны. И мы видим, что это модель российского поведения и, в частности огромное военное наращивание от Арктики до Средиземноморья и от Черного моря до Балтийского, применение нервно-паралитического вещества военного класса в Соединенном Королевстве, поддержка убийц режима Асада в Сирии, постоянные кибератаки на союзников и партнеров НАТО, которые направленно поражают все - от парламентов до электросетей, изощренные дезинформационные кампании и попытки вмешательства в демократии», - подчеркнул Столтенберг.

В этой связи он рассказал о шагах Альянса, которые сделаны в ответ на действия России. «НАТО ответило наибольшим усилением коллективной обороны за последние десятки лет», - подчеркнул генсек Альянса.

В частности, он напомнил, что боевые подразделения НАТО были размещены на восточных рубежах НАТО, была усилена боеготовность его сил, втрое было увеличено количество сил реагирования, модернизирована структура командования и изменена кибербезопасность. «Мы усилили поддержку наших близких партнеров Грузии и Украины, суверенных государств с суверенным правом выбирать их собственный путь», - напомнил Столтенберг.

«Мы делаем это не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а предотвратить конфликт и сохранить мир: не для того, чтобы воевать, а сдерживать; не для атаки, а для защиты», - отметил генсек.

Также он заявил, что сдерживание, оборона и диалог не имеют противоречий. «Мы не хотим изолировать Россию. Мы стремимся лучших отношений с Россией, но даже без лучших отношений, мы все же должны справляться со сложными отношениями, так что мы должны разговаривать и мы разговариваем, чтобы уменьшить риски, избежать инцидентов и просчетов. Мы также требуем диалога для того, чтобы сотрудничать по контролю над вооружениями», - сказал Столтенберг.

Отдельно он отметил, что «двери НАТО остаются открытыми». «В этом году Республика Северная Македония подписала протокол о вступлении и с вашей поддержкой Северная Македония скоро станет 30-м членом нашего Альянса», - подытожил генсек.



Как ранее сообщал ForUm, министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовском море.