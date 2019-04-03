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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе новейшие российские системы вооружения. Об этом в Twitter сообщает постоянное представительство Украины при ОБСЕ.

«Российские новейшие системы вооружения - автоматизированная станция помех Р-330Ж «Житель» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада-2» – зафиксированы Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ неподалеку от н.п. Южная Ломоватка на оккупированной Россией части Донбасса», – говорится в сообщении.
ForUm

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