Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе новейшие российские системы вооружения. Об этом в Twitter сообщает постоянное представительство Украины при ОБСЕ.
«Российские новейшие системы вооружения - автоматизированная станция помех Р-330Ж «Житель» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада-2» – зафиксированы Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ неподалеку от н.п. Южная Ломоватка на оккупированной Россией части Донбасса», – говорится в сообщении.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время